Seit Mai hat die Stadt Speyer die Sanierung der Hilgardstraße im Bereich zwischen Schwerd- und Ludwigstraße fortgeführt. Nun stehen die Arbeiten vor dem Abschluss.

Die Straße kann voraussichtlich am kommenden Mittwoch, spätestens aber am Freitag für den Verkehr wieder freigegeben werden – etwa zwei Wochen früher als ursprünglich geplant. Das hat Stadtsprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Die Anwohner der umliegenden und vom monatelangen Umleitungsverkehr belasteten Verkehrswege dürfte das ebenso freuen wie die Verkehrsteilnehmer, die an der Stelle wieder schneller durch die Stadt kommen.

Oben neu, drunter neu

In den vergangenen Wochen wurden Fahrbahn und Gehwege komplett erneuert: Die Fahrbahn wurde in einer Stärke von 60 Zentimetern und die Gehwege von 40 Zentimetern neu gemacht, das Parken wurde neu geordnet und die Kreuzung Hilgard-/Ludwigstraße barrierefrei hergestellt. Auch die Ampelanlage ist neu. Die Stadtwerke (SWS) verlegten neue Wasser- und Gasleitungen, sanierten Kanäle und Schächte in dem Abschnitt. Inzwischen haben laut Stadt die abschließenden Arbeiten begonnen, nachdem es am Donnerstag ein Treffen aller beteiligten Planer und Firmen gegeben hatte.

Die Stadt beziffert die Gesamtkosten auf rund 450.000 Euro. SWS und EBS addieren die gemeinsame Investition auf 130.000 Euro.