Es ist ein Großprojekt: Das ließ sich schon in dieser Woche erahnen, als die Hilgardstraße abgesperrt wurde und Tiefbauarbeiten der Entsorgungsbetriebe (EBS) begannen. Busse wurden umgeleitet, Autos suchten sich Schleichwege. Auf der Suche nach einer Ersatzhaltestelle ist der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) fündig geworden: Sie wurde im Bereich Zeppelinstraße/Ecke Lindenstraße eingerichtet. Sie wird wohl bis zum 19. April gebraucht werden, denn solange ist das in frostiger Zeit gestartete EBS-Vorhaben angesetzt. U

nter anderem geht darum, in 5,50 Meter Tiefe ein Schachtbauwerk aus den 1950er-Jahren zu erneuern, das die Abwässer von Hilgardstraße und Diakonissenstraße verteilt. Schwefelsäure habe seine Abdeckung angegriffen. Diese wird durch ein vorgefertigtes 15-Tonnen-Betonelement ersetzt. Mitte nächster Woche werde dafür ein Schwerlastkran – hoffentlich – Präzisionsarbeit leisten, so eine Sprecherin. Ausgetauscht werden auch der Hauptkanal in Richtung Diakonissenstraße, Hausanschlüsse und die Wasserhauptleitung zwischen Neufferstraße und Am Drachenturm. Die sei noch historischer als die alte Schachtabdeckung, so die EBS: „Sie ist Baujahr 1897.“