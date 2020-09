Zu früh gefreut: Die Hilgardstraße, seit Mai wegen umfänglicher Sanierungsarbeiten im Abschnitt zwischen Schwerd- und Ludwigstraße gesperrt, kann doch nicht heute schon für den Verkehr freigegeben werden. „Es haben sich noch mal kleinere Verzögerungen in der Hilgardstraße aufgrund einiger durch die Baufirma noch auszuführender Restarbeiten ergeben“, teilte die Stadtverwaltung aktuell überraschend mit. „Die Straße kann deshalb erst am kommenden Montagvormittag freigegeben werden“, heißt es. Anfang der Woche hatte die Verwaltung noch angenommen, die wichtige Verkehrsachse schon am vergangenen Mittwoch wieder öffnen zu können.