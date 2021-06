233.750 Euro hat die Stadt Speyer seit Beginn der Corona-Pandemie nach eigenen Angaben an Vereine aus den Bereichen Gesellschaft, Sport und Kultur sowie an Hilfsorganisationen aus der Domstadt ausgezahlt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Das Geld kommt aus dem Hilfsprogramm „Speyer hält zusammen“, das die Stadt aufgelegt hat, nachdem das Land Rheinland-Pfalz Landkreisen und kreisfreien Städten eine Sonderzahlung zur Unterstützung in der Bekämpfung der Corona-Pandemie zukommen ließ. Von dem Programm konnten laut Stadt 88 inhabergeführte Geschäfte, lokale Gastronomie- und Hotelleriebetriebe sowie Schaustellerbetriebe profitieren, sieben Hilfsorganisationen sowie 43 Vereine und Institutionen profitieren. „Den Zuschuss des Landes zumindest in Teilen an diejenigen weiterzugeben, die unsere Stadt ausmachen, war mir ein ganz besonderes Anliegen“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Mitteilung zitiert.