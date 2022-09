In Speyer organisieren zwei Schülerinnen ein Wohltätigkeitsdinner der ganz besonderen Art. Bei den Teilnehmern ist Risikobereitschaft gefragt – die am Ende Kindern zugute kommen wird.

Beim „Risky Dinner“ – so der Name des Formats mit dem Amira Akta und Emilia Schwake vom Edith-Stein-Gymnasium Spenden zugunsten der Hilfsorganisation „Mary’s Meals“ sammeln wollen – bezahlen alle Besucher denselben Eintrittspreis und werden dann verköstigt. „Allerdings entscheidet das Los darüber, wer ein mehrgängiges Menü erhält und von uns bedient wird, und wer eine einfache Mahlzeit durch Selbstbedienung bekommt“, erklären die beiden Organisatorinnen. Hunger müsse dabei niemand leiden, versichert die 17-jährige Akta: „Man kann sich natürlich so oft nachnehmen, wie man möchte. Aber wir wollen sichtbar machen, wie ungleich verteilt Essen und generell Wohlstand in der Welt ist – und was es bedeutet, wenn der symbolische Tischnachbar einen mehr und besser gefüllten Teller hat.“

Das von den Zwölftklässlerinnen geplante Abendessen habe gleich zwei wichtige Funktionen, so Akta: „Zum einen kann die Hilfsorganisation ,Mary’s Meals’ mit 18,30 Euro ein Kind in Simbabwe ein ganzes Jahr lang täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgen.“ Je mehr Menschen ein Ticket für das „Risky Dinner“ kaufen, desto mehr Kindern könne demnach geholfen werden. „Zum anderen wünschen wir uns sehr, dass wir mit unserer Aktion ein Bewusstsein dafür schaffen, wie gut es den meisten von uns in Deutschland geht – insbesondere im internationalen Vergleich.“ Dass man Ungleichheit in einer ganz alltäglichen Situation einmal selbst erleben und spüren kann, ist die Intention des „Risky Dinners“.

Schnibbelnd in der Küche

Akta und die ein Jahr ältere Schwake sind nicht nur Freundinnen, sondern auch Stufensprecherinnen der zwölften Jahrgangsstufe ihrer Schule. Auf „Mary’s Meals“ sind sie zufällig gestoßen. „Emilia lernte die Organisation vor zwei Jahren über einen Infostand kennen. Letztes Schuljahr sollten wir dann in unserem Französisch-Kurs eine humanitäre Hilfsorganisation vorstellen, und da Emilia so begeistert von dem Projekt war, mussten wir nicht lange überlegen und haben ,Mary’s Meals’ gewählt“, erzählt Amira Akta. Mit der Vorbereitung auf die Präsentation sei auch die Idee gereift, selbst aktiv zu werden und eine Spendenaktion zugunsten der Organisation zu veranstalten.

„Obwohl die Aktion mit der Schule an sich nichts zu tun hat, haben wir von unserem Schulleiter und unseren Lehrern viel Hilfe erfahren“, berichtet Akta. Weil das Dinner im Schulgebäude stattfinden könne, falle so zum Beispiel keine Miete an. Beim Termin des „Risky Dinners“ setzen die beiden Organisatorinnen auf den Abend eines anstehenden Wandertages: „Was bedeutet, dass wir unseren ganzen Stammkurs akquirieren konnten und den Wandertag gemeinsam schnibbelnd in der Schulküche verbringen werden“, berichtet Akta.

Platz für 70 Gäste

Zusätzlich zu diesen vielen helfenden Händen bei den Essensvorbereitungen, stehe Aktas Mutter den Abend über in der Küche, während die beiden Ausrichterinnen sich um die Gäste kümmern. „Wir haben Platz für 60 bis 70 Gäste und freuen uns über jeden, der zu diesem etwas anderen Abendessen kommt“, sagen die beiden Organisatorinnen.

Termin

Das „Risky Dinner“ findet am Donnerstag, 22. September, 18 bis 20 Uhr, im Edith-Stein-Gymnasium, Langensteinweg 5, statt. Tickets (Erwachsene 20 Euro, Kinder unter 14 sieben Euro) im Internet unter

https://lets-meet.org/reg/0488814262b8d165d5