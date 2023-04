Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Geflüchtete aus der Ukraine, die in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord stranden, haben nur das Nötigste bei sich. Eine private Initiative Speyerer Bürger will ihnen helfen. Am Samstag wurden einige Kinder und Mütter in einem Schuhgeschäft ausgestattet.

„Ich habe Berichte im Fernsehen gesehen, wusste, dass Flüchtlinge in der AfA untergebracht sind und wollte vor allem den Kindern helfen“, erzählt Andreas Karl. Er hat