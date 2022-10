Auch wenn es für die Pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke nicht geklappt hat mit der Krone der deutschen Hoheit: Ihr Heimatort Rödersheim-Gronau hat sie gebührend empfangen und hochleben lassen.

Drei Fallmanager kümmern sich in Ludwigshafen um Menschen, denen die Obdachlosigkeit droht oder die schon auf der Straße leben. Das Projekt ist einmalig in Rheinland-Pfalz. Dabei benötigen immer mehr Männer, Frauen und Familien Hilfe in schwierigen Lebenslagen. Wie diese aussehen kann, lesen Sie hier.

44 von 44 Stimmen für Aylin Höppner: Die Frankenthaler SPD hat ihre OB-Kandidatin mit hundertprozentiger Zustimmung in den Wahlkampf geschickt. Angriffe auf die Konkurrenz überlässt die Studernheimerin vorerst anderen.

In Speyer ist Fahrraddiebstahl ein altbekanntes Thema, das in seiner Bedeutung leider nicht kleiner, sondern größer wird. Dabei kann man relativ gut etwas dagegen tun, betont die Polizei.

Die „Lichtmeile“ lädt vom 7. bis 9. Oktober zum kulturellen Bummel mit Konzerten, Kunstausstellung und Literatur an ungewöhnlichen Orten in der Mannheimer Neckarstadt ein. Zum Stadtteil-Jubiläum diesmal nicht nur in West, sondern auch in Ost. Mit dem Licht wird diesmal aber sparsamer umgegangen. Warum, das erfahren Sie hier.