Mit dem weltweiten Fackellauf „Fiaccolata“ wird an die Anfänge der Rotkreuzbewegung erinnert – diese Woche in Rheinland-Pfalz und am Donnerstag mit Benefizaktion in Speyer.

Unter dem Motto „Menschlichkeit gestaltet Zukunft“ lädt der Kreisverband Speyer des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) für Donnerstag, 28. Mai, ab 17.30 Uhr zur „Fiaccolata“ auf das Gelände in der Karl-Leiling-Allee 5 ein. Im Anschluss richtet der Kreisverband einen Benefiz-Weinabend aus. Die Einnahmen und Spenden kommen dem DRK-Wunschmobil zugute. „Jeder einzelne Besucher hilft dabei, Spenden für das DRK-Wunschmobil zu sammeln und damit Menschen in schwierigen Lebenssituationen einen ganz besonderen Moment zu ermöglichen“, erklärt Simone Heilmann, Geschäftsführerin des Kreisverbands. Schirmherr der Aktion ist Bürgermeister Alexander Schubert (CDU), der an dem Abend ebenfalls erwartet wird.

Außer Musik stehen ein Wein- und Biertasting auf dem Programm. Durch den Verkauf von Speisen und Getränken soll zusätzlich Geld für den guten Zweck zusammenkommen. Zu den Partnern der Benefizaktion gehören laut DRK der Weinfachhandel Küwe und die Black-Stork-Brauerei aus Speyer.