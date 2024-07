Das Projekt „Ruanda Kinder-Zirkus“ im Pallotti Childrens Hope Center in Kibilizi, einer Stadt circa 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Kigali, geht laut Stadt Speyer diesen Monat an den Start und soll auf Dauer angelegt sein. Die Idee ist entstanden, als ruandische Athleten im Vorjahr aus Anlass der Special Olympics World Games in Speyer zu Gast waren. Seither wurde sie soweit ausgearbeitet, dass nun zwei erfahrene Zirkuspädagoginnen, zwei Nachwuchstrainer und eine ruandische Studentin in das afrikanische Land fliegen, um mit den Kindern zu arbeiten. Die Kurse sollen in einer Abschlussshow münden. Ende Juni wurden noch 5000 Euro für notwendige Materialien sowie die Verpflegung der Kinder benötigt.

Spendenkonto

Verein „Wir für Ruanda“, Claudia Vogel, IBAN: DE 91 3706 9412 3007 8780 78, Zweck: Ruanda Kinder-Zirkus-Projekt.