Spenden an Weihnachten sind gut und nötig, aber nur ein kleiner Beitrag. Wer etwas verändern will, braucht einen sehr langen Atem.

Jährlich zur Weihnachtszeit wird an jeder Ecke zum Spenden aufgerufen. Es ist richtig und wichtig, Bedürftigen zu geben, wenn es der eigene Kontostand erlaubt. Doch sollte nicht in den Hintergrund treten, dass hinter den Organisationen und Projekten viel (ehrenamtliche) Arbeit steckt, die durchgängig erhalten bleiben muss. Menschen in Not stoßen schnell auf bürokratische Hürden, wo nicht immer Platz für Einfühlungsvermögen da ist. Institutionen wie die Soziale Anlaufstelle Speyer haben diese Lücke im System erkannt. Deswegen ist das recht junge Projekt offenbar so erfolgreich. Der steigende Bedarf stimmt bedenklich. 2023 wird er sicher nicht weniger werden.