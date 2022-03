Die Hilfsbereitschaft der Polen gegenüber Vertriebenen aus der Ukraine sei gewaltig und selbstlos. Das sagt Grazyna Bozena Brand, Vorsitzende des Freundeskreises Speyer-Gniezno. Sie war auf Heimatbesuch und berichtet, wie die Hilfe für Ukrainer dort organisiert ist und wie unbürokratisch so manches abläuft.

79 ukrainische Schüler und 19 Kindergartenkinder würden aktuell in Gniezno betreut, berichtet Brand. Sie beruft sich auf Informationen aus dem Rathaus der Speyerer Partnerstadt und von Dariusz Witkowski, Leiter der Grundschule „Prymus“, Partnerschule des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums. Die Caritas habe am 17. März 300 Geflüchtete gemeldet, die in Gniezno aufgenommen worden seien. „Die Ukrainer zieht es vorwiegend in große polnische Städte wie Warschau und Krakau“, erklärt Brand die vergleichsweise geringe Anzahl registrierter Geflüchteter in Gniezno. 2,1 Millionen Ukrainer seien bisher in Polen angekommen. Viele seien bei ukrainischen Verwandten und Freunden untergekommen, die schon viele Jahre in Polen lebten. „Eine Million Ukrainer war aus wirtschaftlichen Gründen schon vor dem Krieg in meiner Heimat“, so die Freundeskreis-Vorsitzende.

Brand: „Ein Mädchen hat seine Sprache verloren“

„In einer riesigen Halle in Gniezno nehmen Helfer unermüdlich Sachspenden entgegen, packen Lebensmittel und Kleidung für Transporte an die Grenze und verteilen Sachspenden an die Geflüchteten in der Stadt“, schildert Brand das bürgerschaftliche Engagement in der Partnerstadt. Gnesener Hoteliers haben demnach bereits 60 Geflüchtete aufgenommen.

Ihre Heimatstadt Krakau habe die Kapazitätsgrenzen erreicht. Die gebürtige Polin spricht von langen Schlangen vor Unterkünften und Kleiderkammern, die innerhalb weniger Tage errichtet worden seien. Ihre eigene Familie habe zwei Mütter mit Kindern aufgenommen. „Ein Mädchen hat auf der Flucht seine Sprache verloren und wird psychologisch betreut, ein fünfjähriger Junge baut Waffen aus Lego, mit denen er Putin erschießen will“, sagt Brand. Die Mütter haben von 1000 Kilometer langen Zugfahrten in absoluter Dunkelheit erzählt, selbst das Licht des Mobiltelefons habe ausgeschaltet bleiben müssen.

Davon habe auch der Gnesener Schuldirektor gesprochen, als er die Not vieler Schüler beschrieben habe. „Sie waren Augenzeugen der Angriffe“, erklärt Brand. Sie würden von einer ukrainischen und einer polnischen Lehrerin unterrichtet, betreut und psychologisch begleitet.

Städtepartnerschaft aufgekündigt

„Gniezno hat die bis zum Kriegsausbruch bestehende Städtepartnerschaft mit der russischen Stadt Sergijew Possad aufgekündigt und leistet unmittelbare Hilfe an die ukrainische Partnerstadt Uman, 200 Kilometer südlich von Kiew“, berichtet Brand von den Konsequenzen, die Gniezno nach dem Angriff Putins auf die Ukraine gezogen hat. Die Stadtspitze habe den Speyerer Freundeskreis gebeten, Spenden ebenfalls direkt Uman zukommen zu lassen. Schüler des Hans-Purrmann-Gymnasiums etwa haben 1000 Euro einer Schule an der polnisch-ukrainischen Grenze gespendet.

„Polen bietet geflüchteten Ukrainern und polnischen Unterstützern unbürokratische Hilfe“, sagt Brand. Umgerechnet 40 Euro pro Person und Tag erhalten demnach Polen, die Ukrainer bei sich aufnehmen, für mindestens 60 Tage. Müllgebühren und Grundsteuer würden ihnen für die Zeit der Beherbergung erlassen. Aus dem Kriegsgebiet Geflüchtete könnten den ÖPNV und kulturelle Einrichtungen kostenlos nutzen und polnische Sprachkurse belegen.

„Polen erteilt jedem ins Land geflohenen erwachsenen Ukrainer eine nationale Identifikationsnummer, die zur sofortigen Arbeitsaufnahme berechtigt“, erzählt Brand. Für angemeldete Kinder stünden jeweils 500 Zloty, gut 100 Euro, zur Verfügung.

Info

Kontakt per E-Mail: fk-speyer-gniezno@gmx.de

Spendenkonto des Freundeskreises: IBAN DE 31 545500100380540633, BIC LUHSDE6AXXX, Sparkasse Vorderpfalz