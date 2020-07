Die Stadt Speyer will den neun einheimischen Schaustellerbetrieben die Aufstellung von Verkaufsstellen im Stadtgebiet ermöglichen. Dazu soll möglichst schnell eine Konzeption ausgearbeitet werden.

Am Freitagabend wollen Stadt, Schaustellerverband und Verkehrsverein mit Details an die Öffentlichkeit gehen, teilte Jennifer Braun, Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), auf Anfrage mit. Die Stadt hatte die Beteiligten am Dienstagnachmittag ins Rathaus eingeladen. Ziel: verschiedene Ideen zur Unterstützung der Betriebe zusammenzuführen. „Es gab unterschiedliche Vorstellungen, und es musste ein Konsens gefunden werden“, so Braun. Klar sei: Für OB Seiler sei die Sache „ein Herzensanliegen“, weil den Betrieben wegen der Corona-Maßnahmen und der Absage fast aller Messen und Märkte die Einkunftsmöglichkeiten fehlten.

Nicht geworden ist es der „Brezelmarkt“, den der Verkehrsverein vorgeschlagen hatte und wie das eigentlich von 9. bis 14. Juli geplante Brezelfest auf dem Festplatz ansiedeln wollte. Wo und wann genau die Stände aufgestellt werden dürfen, soll noch in dieser Woche geklärt werden.