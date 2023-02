Die Tragödie in der Türkei und Syrien ruft auch in Speyer Hilfsbereitschaft hervor. Unternehmerin Leyla Sahin startet ein Hilfsprojekt. Seit Montag verfolge sie die Auswirkungen der Erdbeben-Katastrophe in allen Medien, so die Inhaberin eines Friseur- und Make-up-Salons in der Marienstraße. Ihre Angehörigen leben in Ankara und sind verschont geblieben. „Sie helfen, wo sie können“, erzählt sie von Lebensmitteltransporten in die betroffenen Gebiete. Sahins Plan ist, die gesamten Tageseinnahmen ihres Betriebs am Mittwoch, 15. Februar, zu spenden. „Die Kunden können von 9 bis 18.30 Uhr ihre Haare schneiden lassen“, sagt Leyla Sahin. Auch an den anderen Öffnungstagen seien Spenden willkommen. In der übernächsten Woche will die Friseurin selbst nach Ankara fliegen und das Geld an Bedürftige in kleinen Städten verteilen. Sahin will für verwaiste Kinder, Senioren und herrenlose Tiere in der Türkei und in Syrien spenden. „Ich habe mit vielen Augenzeugen gesprochen. Das Leid ist nicht in Worte zu fassen“, berichtet sie. „Ich möchte einen kleinen Beitrag dafür leisten, die akute Not etwas zu lindern.“

Am Freitagabend haben sich die Gemeindemitglieder der Fatih-Moschee in Speyer zum Totengebet mit anschließendem gemeinsamen Essen versammelt. Das hat Mitglied Selda Ünsal mitgeteilt. Demnach wird das, was die Teilnehmer für jede Mahlzeit bezahlen, an die Katastrophenhilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei gespendet. „Jeder ist irgendwie betroffen“, erklärt Ünsal die Hilfe der Türken in Deutschland für ihre Landsleute. Viele Gemeinden, die wie die Speyerer Moschee zum Dachverband Ditib gehörten, sammelten momentan Spenden. Projekte laufen unter anderem auch in Dudenhofen und Römerberg.