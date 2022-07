Ein Jahr nach dem katastrophalen Hochwasser an der Ahr plant die Feuerwehr Speyer neue Hilfsaktionen zugunsten des besonders betroffenen Dorfs Mayschoß. Sie will an ihren Einsatz vor Ort in den Tagen nach der Flut anknüpfen.

„So etwas Extremes in der heutigen Zeit hatte sich niemand vorstellen können“, sagt Peter Eymann. Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Speyer ist ein erfahrener Feuerwehrmann. Das Ausmaß der Schäden in Mayschoß und Umgebung hatte aber auch ihn erstaunt und betroffen gemacht. Eymann war nach der Katastrophe fast drei Wochen an der Stabsarbeit beteiligt. Gut 40 seiner Wehrleute waren innerhalb von sechs Wochen für Hilfe vor Ort. Zur Gemeinde und zur Feuerwehr Mayschoß ist ein guter Kontakt entstanden, der in Speyer mit Spendenaktionen gekrönt wurde. 20.000 Euro kamen zum Beispiel über die Gewerkschafter und die VR-Bank zusammen. Weiteres bei Aktionen wie der „Feuerwehrtasche to go“, die im Sommer 2021 zugunsten der Flutopfer verkauft wurde.

Die Unterstützung der Feuerwehren im Leitstellen-Bereich Ludwigshafen sei auch danach weitergegangen, so Eymann. Die Neustadter Kameraden hätten das koordiniert und bei einem Spendenlauf etwa logistische Unterstützung aus der Domstadt erhalten. Einen Spendenlauf etwas anderer Art bereite nun auch die Feuerwehr Speyer vor. Er könnte 2023 stattfinden. Das für jede gelaufene Runde gespendete Geld würde dann nach Mayschoß überwiesen.

Wiederaufbau läuft noch

Der Wiederaufbau dort sei noch in vollem Gang, so Eymann. Das Angebot an die Jugendfeuerwehr für ein gemeinsames Zeltlager mit den jungen Speyerern werde deshalb in ruhigeren Zeiten erneuert. Klar sei bereits: Wenn die Speyerer Wehr im nächsten Jahr mit mehreren Veranstaltungen ihr 175-jähriges Bestehen feiert, werden die Kameraden aus Mayschoß jeweils eingeladen.

Eymann arbeitet seit der Katastrophe auch in einem beim Innenministerium angedockten Arbeitskreis von Feuerwehrchefs mit, in dem es um die Konsequenzen aus der Katastrophe geht. „Wir müssen uns weiter verbessern“, sagt der Wehrleiter auf Rheinland-Pfalz bezogen. Dabei habe sich gezeigt, dass Speyer für die Warnung der Bevölkerung mit Sirenen gut aufgestellt sei. Es sei aber alles auf dem Prüfstand, und es gebe den „Rhein als Herausforderung“. So werde an Konzepten gearbeitet, um die Riegeldeiche zwischen den Rheinanlieger-Gemeinden zu verbessern.