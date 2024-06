Der Mangel an Fachkräften zählt nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz zu den größten Unsicherheitsfaktoren für die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen. Geeignetes Personal zu finden, sei für viele Firmen „das zentrale Thema“ geworden. Die IHK wolle Unternehmen, aber auch Beschäftigten und jungen Menschen bei diesem Thema unter die Arme greifen, so der Wirtschaftsverband. Unter dem Motto „Wir bei Ihnen vor Ort“ seien die Fachkräfteberater der IHK mit einer Roadshow unterwegs. Zum Auftakt stehen sie am Montag, 24. Juni, 11 bis 16 Uhr, vor dem Altpörtel als Ansprechpartner kostenlos bei Fragen zu Fachkräften, Aus- und Weiterbildung sowie zur IHK Pfalz zur Verfügung. Die Experten wollen dabei „Tipps zum Finden, Halten und Qualifizieren von Fachkräften“ geben sowie „Infos rund um die Fachkräftesicherung, zur Dualen Ausbildung oder zu Weiterbildungsmöglichkeiten“ vermitteln. Neben Speyer mache die Roadshow auch in Kaiserslautern (Dienstag, 25. Juni, 10 bis 15 Uhr, Wochenmarkt am Stiftsplatz), Pirmasens (Mittwoch, 26. Juni, 11 bis 16 Uhr, Hauptstraße vor H&M), Landau (Donnerstag, 27. Juni, 11 bis 16 Uhr, Marktplatz vor der Schwanenapotheke) sowie in Neustadt (Freitag, 28. Juni, 11 bis 16 Uhr, am Kriegerdenkmal) Station. Infos zur Fachkräfteberatung der IHK Pfalz unter www.ihk.de/pfalz.