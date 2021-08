Nach den Impfaktionen auf dem Speyerer Wochenmarkt am vergangenen Freitag und Samstag, haben Impfwillige auch in dieser Woche die Möglichkeit, sich spontan und ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Wie bereits berichtet, hält der Impfbus des Landes am Dienstag, 10. August, von 8 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers in der Auestraße. Impfwillige können dort zwischen den Vakzinen von Johnson und Johnson und Biontech/Pfizer wählen. Wer sich für letztgenanntes entscheidet, hat laut einer Pressemitteilung der Stadt drei Wochen später einen Termin für die Zweitimpfung – entweder im Impfbus oder im Impfzentrum in der Speyerer Stadthalle. Dort bietet die städtische Betriebsärztin Stephanie Grabs zudem am Samstag, 14. August, von 10 bis 13.30 Uhr eine Sonderimpfaktion an. Geimpft wird bei dieser Aktion in der Stadthalle mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Für die Zweitimpfung am 11. September kommt das Vakzin von Biontech/Pfizer zum Einsatz. Impfwillige können sich für die Sonderimpfaktion unter www.speyer.de/termine für einen Impftermin registrieren. Außerdem geht das „Offene Impfen“ im Impfzentrum in der Stadthalle weiter: Bis einschließlich 3. September können Impfwillige spontan vorbeikommen, um sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Auch die Zweitimpfung erfolgt noch in der Stadthalle, bevor zum 30. September das Impfzentrum geschlossen wird.