Nach zwei Jahren Zwangspause war am Samstag wieder „Voll was los“ auf dem Berliner Platz. So lautet das Motto des Spiel- und Sportfests, für welches das Netzwerk Speyer-West und die Stadt 22 Teilnehmer gewinnen konnten. Groß und Klein ließen es nicht an Bewegung mangeln. Lilly (2) und Lars (4) waren voll dabei.

Ausgerüstet mit Sonnenhut und gut eingecremt zieht Lars seine kleine Schwester in Richtung Polizeimotorrad. Der Beamte Matthias Michel hebt die Kinder auf das Fahrzeug, setzt ihnen Polizeimützen auf und fotografiert. Wenige Minuten später halten Lilly und Lars ihr Konterfei in den Händen. Jetzt ein Erdbeereis, dann geht es ins Planschbecken, das der Stadtteilverein aufgebaut hat. Viel zu viele Kinder stecken Füße und mehr in den kleinen Pool, Lilly und Lars passen gerade noch dazwischen. Gut, dass Stadtteilmanagerin Christa Berlinghoff eine Notfallbox mit trockener Kinderkleidung vor ihrem Büro aufgestellt hat: Raus aus den nassen Sachen – und weiter geht es zum Stand der Kita-Sozialraum-Arbeiterinnen. Lilly schneidet eine „Lillifee“ aus Papier aus, Lars einen Bauarbeiter, aus denen Buttons für beide werden.

Die Wasserspiele, die die Schule im Erlich inklusive Wasserpistolen anbietet, trauen sich Lilly und Lars noch nicht zu. Vor dem Kettcar-Parcours der Burgfeld-Realschule plus machen sie Halt. Eltern vertiefen sich in ausgehängte Steckbriefe früherer Burgfeldschüler, die heute Handwerksmeister geworden sind, in Behörden arbeiten oder studieren. Lilly und Lars drehen fröhlich Runde um Runde, bis sie nebenan bei den Arbeiter-Samaritern leblose Teddybären entdecken. Wenige Minuten sind diese wiederbelebt. „Reanimiert“, erklärt Lars.

Bienen gehören in die Blumen

Am Stand der Stadtbibliothek betätigt er sich als Bienen-Programmierer. Auch Lilly gelingt es, ihren Robotic aufs Blumenbeet zu dirigieren. Logisch: Dahin gehört die Biene schließlich. Das weiß doch jede Zweijährige!

Vor dem Stand der Baugenossenschaft trifft Lillys und Lars’ Mama auf ihre frühere Lehrerin der Woogbachschule. Die Freude ist groß. Die Kinder betrachten derweil kleine Püppchen aus Stöckchen und Stoff, die im Zweiten Weltkrieg gefertigt worden sind. Gemeindeschwester plus Alexandra Mika erläutert, wie und was Omas und Opas früher gespielt haben, beispielsweise Mühle mit Bohnen.

Zwölftklässler des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums verkaufen Kuchen und Waffeln. Damit wollen sie den Abiball finanzieren. Lilly und Lars sind jetzt hungrig. Für sie gibt es eine Waffel. „Dann nach Hause“, sagt Lilly, Button und Foto fest in der Hand.