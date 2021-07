Schülerinnen und Schüler aus den fünften bis zehnten Klassen, die in Speyer wohnen oder in der Domstadt zur Schule gehen, können in den Sommerferien im „Fifty’s“ bei einem vielseitigen Programm mitmachen. Wie die Stadt Speyer mitteilt, werden Ausflüge und Aktionen angeboten, etwa Stand-up-Paddling auf dem Altrhein, Fußball- und Hockeytraining sowie Ausflüge zum Angeln, Lama-Wandern oder Lasertaggen. Das vollständige Programm steht unter www.jufö.de. Anmeldungen sind immer montags ab 12 Uhr für die Termine der Folgewoche möglich. Das Gelände am „Fifty’s“, das hinter der Walderholung liegt, ist in den Sommerferien sechs Wochen lang täglich von 14 bis 18 Uhr kostenfrei und ohne Voranmeldung für die Jugendlichen zugänglich.