Wo gibt es Gefahrenstellen für Radfahrer in Speyer? Dass dieser kürzliche Aufruf der RHEINPFALZ auf rege Resonanz stieß, belegt das Problem. Hier werden die Hinweise der Leserinnen und Leser dokumentiert – dabei kann es sich nur um eine Auswahl handeln.

„Fahre ich vom Bahnhof in die Innenstadt, endet urplötzlich der Radweg auf der Höhe der Volksbank und ich bin plötzlich auf der Straße beziehungsweise auf der Bushaltestelle beziehungsweise Haltebucht. Und ich muss auf die Straße fahren, auch noch auf den Bus achten und begebe mich dann in das gefährliche Gewühl von der Unteren Langgasse bis zum Postplatz. Hier fährt keiner 30 Kilometer pro Stunde, hier ist kein Radweg ausgewiesen, es gibt nicht mal eine gestrichelte Linie, die Autofahrer erinnert, dass auch Radfahrer hier ihre Berechtigung haben. Zu guter Letzt parken Autos vor den Telefonläden und Wettbüros und stehen mit halbem Fahrzeug auf der Bahnhofstraße. Radfahrer müssen wiederum ausweichen Richtung Fahrbahnmitte und gefährden sich.“

Jutta Ackermann-Moeschke

„Alle Anwohner der Schwerdstraße finden die Verkehrssituation unerträglich: Der Bürgersteig wird trotz der Enge immer noch als Radweg benutzt, da einige rote Pflastersteine vor langer Zeit hier mal einen Radweg auswiesen. Das bringt kritische Situationen beim Verlassen der eigenen Haustür. Das Parken auf der halben Bürgersteighälfte hat dazu geführt, dass die Autos noch schneller fuhren – trotz Limit von 30 Kilometern pro Stunde. Dabei bietet sich der breite Bürgersteig für Radfahrer und Fußgänger an. Gutes wurde geändert, damit der Verkehr noch schneller fließen kann. Paradox!“

Gérard Gortchakoff

„Die größten Gefahrenstellen sind für mich um unsere weiterführenden Schulen. Die meisten Fahrradunfälle passieren bei Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 8 Uhr am Morgen, wenn sie selbstständig in die Schule radeln. Deshalb halte ich Fahrradstraßen und Fahrradzonen rund um unsere Speyerer Schulen für sehr nachhaltig.“

Tom Kemmer

„Eine große Herausforderung für den Radfahrer ist oft der Zustand der Radwege. Exemplarisch möchte einmal raten, mit gut aufgepumpten Reifen von BMW Cuntz zum Schwerd-Gymnasium zu fahren. Neben den schlechten Oberflächen bitte ich speziell die Abfahrt von der Brücke über die Schienen zu würdigen. Mit den gerade neu gemachten, schmalen Schneisen an der Ampel sind Unfälle vorprogrammiert.“

Jörg Schreitter

„Die Kreuzung Obere Langgasse/Bahnhofstraße ist viel zu eng für alle: Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger. Und dann stellt man mit Entsetzen fest, dass eine neue Bebauung wieder bis eng an die Obere Langgasse gesetzt wird. An der Einmündung Ziegelofenweg/Kirrmeier-Straße reagiert die Induktionsschleife offensichtlich nicht auf Radler. Man steht bis zum St.-Nimmerleinstag – oder bis ein Auto kommt.“

Ursula Prüfe

„Der Radweg in der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Rauschendes Wasser unter der Bahnunterführung ist so eine Stelle. Von der Waldstraße kommend, muss der linke Radweg benutzt werden. Dieser ist für Gegenverkehr viel zu schmal und man sieht die Radfahrer durch die leichte Rechtskurve auch erst sehr spät. Wenn dann noch Fußgänger unterwegs sind, wird es erst recht gefährlich. Hier müsste entweder ein Spiegel angebracht werden oder Markierungen auf dem Boden.“Gaby Siring„Eine gefährliche Stelle ist die Kreuzung Lindenstraße/Paul-Egell-Straße. Hier verläuft ein Radweg sehr eng um die Ecke. Es herrscht ständig Kollisionsgefahr, da der Weg in beide Richtungen befahren wird. Ein Spiegel wäre hier hilfreich.“

Leon Schönfeld

„Bitte schauen Sie sich mal die Situation in der Wormser Straße ab St.-Guido-Stifts-Platz und in der Gutenbergstraße bis Postgalerie Richtung Innenstadt an. Da wird seitens der Autofahrer um jeden Zentimeter gekämpft, sich an Radlern ohne Mindestabstand vorbeigequetscht, über die Bürgersteige gefahren ohne Rücksicht auf direkt angrenzende Hauseingänge und mit überhöhter Geschwindigkeit durchgebrettert.“

Bert Münzer

„Gerade, als ich die letzte Poller-Reihe vor dem Dom passieren wollte, schob sich so ein Teil aus dem Boden heraus. Ich konnte in einer Schrecksekunde noch ausweichen, möchte mir aber nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn ich mit meinen Gedanken schon beim Einkaufen gewesen wäre! Unglaublich, dass die Leute, die die Poller wieder hochfahren, den Verkehr nicht im Auge haben!“

Sigrid Claus

„Für mich ist die Kreuzung Große Greifengasse/Johannesstraße/Pfaugasse die gefährlichste Kreuzung. Wenn ich aus dem Parkhaus kommend in die Johannesstraße einbiegen will, muss ich kurz in die Straße einfahren, da ich sonst keinen Überblick habe, ob ein Fahrrad von links kommt. Mir ist schon einige Male passiert, dass Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit von links auf die Kreuzung zufahren. Vorschlag: Ein Spiegel auf der gegenüberliegenden Seite würde helfen.“

Ulrike Berkler

„Auf dem nach rechts abbiegendem Radweg von der Wormser Landstraße in Richtung Mausbergweg ist an der Kurve kein Hinweisschild, dass mit entgegenkommenden Radfahrern auf dem Radweg zu rechnen ist. Wenn Radfahrer von Richtung Salierschule kommen, muss kurz vor der Kreuzung bei Von der Heydt der Radweg auf der linken Seite wegen kurzer Einbahnstraßen-Regelung benutzt werden.“

Wilfried Sahmkow



„Bei der Hetzelstraße handelt es sich um eine Einbahnstraße, die vom Mausbergweg bis zur Viehtriftstraße führt. Diese ist für Radfahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung freigegeben. Diese Fahrtrichtung wird von vielen Schülern auf ihrem Weg zur Schule genutzt. Wenn nun ein Autofahrer, vom Mausbergweg herkommend, in die Hetzelstraße einbiegt, insbesondere aus Richtung vom Seniorenheim her, dann besteht für ihn wegen parkender Autos erst dann Einsicht in die Hetzelstraße, wenn er bereits mit entgegenkommenden Radfahrern konfrontiert ist. Es wäre ein Leichtes, diese Gefahrenstelle zu entschärfen. Man müsste nur die beiden vorderen Parkmöglichkeiten an der Einmündung rechts und links, mindestens aber rechts, entfernen.“

Lothar Hensel