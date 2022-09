Der „Tag der Feuerwehr“ ist ein Publikumsmagnet in Speyer. Zuletzt ist er wegen der Corona-Pandemie zweimal in Folge ausgefallen. Am Sonntag findet er wieder statt – und hat im informativen Programm sogar ein Theaterstück.

Im Hof der Feuerwache präsentieren sich Sonntag, 4. September, von 10 bis 18 Uhr, sämtliche Facheinheiten der Feuerwehr Speyer. Das sind laut städtischer Ankündigung der Wasserschutzzug, der Gefahrstoffzug, sowie die Bereiche Information/Kommunikation, Wasserförderung und die Schnelleinsatzgruppe Sanität/Betreuung. Soweit möglich, bieten sie jeweils auch Mitmachstationen an. Zur Feuerwehr kommen die Speyerer Einheiten des Technischen Hilfswerks (THW), die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und der städtische Baubetriebshof, der an seinem Stand über mobilen Hochwasserschutz informiert. Sie alle stehen ganzjährig parat, wenn Gefahren für Leib und Leben der Bevölkerung drohen.

Auf dem Gelände der Feuerwehr in der Industriestraße 7 sind außerdem Schauvorführungen, Essensangebote und Möglichkeiten zum Austausch angekündigt. „Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie Freunde der Feuerwehr, die sich vor Ort ein Bild von deren Leistungsfähigkeit im Bereich des Katastrophenschutzes und darüber hinaus machen möchten“, informiert die Stadt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sowie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann übernehmen demnach die Begrüßung um 10.30 Uhr. Besonderheiten im Programm sind zudem die Parade entlang der Heinkelstraße mit den seit 2020 für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz neu angeschafften Fahrzeuge sowie das Theaterstück „Alarm der Hilfskräfte“ im Anschluss, mit dem um ehrenamtlichen Nachwuchs geworben wird.

Straßensperrung angekündigt

Anschaulichkeit wird an diesem Tag groß geschrieben: Zu sehen gibt es unter anderem einen ausrückbereiten Löschzug und mehrere Großraumlüfter der Wehr sowie einen Zehn-Tages-Vorrat an Essen und Getränken für eine Person, wie er vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den Bürgern empfohlen wird. Die Jugendfeuerwehr beteiligt sich mit Aktionen, die erfahrungsgemäß vor allem bei den jüngsten Besuchern Renner sind.

Die Großveranstaltung macht laut Stadt eine Sperrung der Heinkelstraße zwischen der Industriestraße und der (befahrbaren) Stichstraße Heinkelstraße (Höhe Peugeot-Händler) zwischen 7 und 21 Uhr erforderlich. Umleitungen über die Industriestraße und Am Neuen Rheinhafen seien ausgewiesen.