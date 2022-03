Die Stadtwerke Speyer haben darüber informiert, dass die zwischenzeitlich unterbrochenen Bauarbeiten in der Heydenreichstraße am Montag, 28. März, wieder aufgenommen werden. Über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen sollen in zwei Bauabschnitten unter anderem die Gas- und Wasserhauptleitungen erneuert werden. In dieser Zeit wird die Heydenreichstraße voll gesperrt.

Das Parkhaus soll von der Ludwigstraße aus erreichbar bleiben.

Die Einbahnstraßenregelung in der Rossmarktstraße und in der Hellergasse wird aufgehoben, damit Anlieger Zugang haben. „Leider können Zufahrten auf die Grundstücke nicht zu jedem Zeitpunkt realisiert werden“, heißt es in der Mitteilung. Wer für einen nicht aufschiebbaren Termin Zugang zu seinem Grundstück benötige, solle sich bei den Stadtwerken melden. Rückfragen beantwortet auch die Straßenverkehrsbehörde unter der Telefonnummer 0621 142938.