In ein Spielecasino in der Heydenreichstraße ist nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 2 Uhr eingebrochen worden. Dabei sei der Alarm des Casinos ausgelöst worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinem Sachschaden, so die Beamten. Sie bitten Zeugen des Einbruchs, sich per Telefon an 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.