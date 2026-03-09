Fechten Hessische Meisterschaft: Martin Eitz vom TSV Speyer zweimal auf dem Podium

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft: Martin Eitz vom TSV Speyer.
Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft: Martin Eitz vom TSV Speyer.

Bei den Internationalen Hessischen Veteranenmeisterschaften in Kassel sammelte Martin Eitz mit seinen beiden Podestplatzierungen weitere wichtige Punkte für die Qualifikation zur Veteranen-Weltmeisterschaft, die im Herbst in Tiflis/Georgien stattfindet. Im Herrenflorett V60 unterlag Eitz erst im Finale mit 6:10 seinem Kameraden aus der Nationalmannschaft, Udo Jacoby. In seiner Zweitwaffe Säbel gelang Eitz Rang drei. Im Halbfinale hieß es 4:10 gegen den späteren Turniersieger.

