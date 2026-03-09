Fechten Hessische Meisterschaft: Martin Eitz vom TSV Speyer zweimal auf dem Podium
Bei den Internationalen Hessischen Veteranenmeisterschaften in Kassel sammelte Martin Eitz mit seinen beiden Podestplatzierungen weitere wichtige Punkte für die Qualifikation zur Veteranen-Weltmeisterschaft, die im Herbst in Tiflis/Georgien stattfindet. Im Herrenflorett V60 unterlag Eitz erst im Finale mit 6:10 seinem Kameraden aus der Nationalmannschaft, Udo Jacoby. In seiner Zweitwaffe Säbel gelang Eitz Rang drei. Im Halbfinale hieß es 4:10 gegen den späteren Turniersieger.