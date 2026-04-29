Die Eröffnungstermine für den Feuerbachpark und die Melchior-Hess-Anlage, die seit Juni 2025 erneuert werden, stehen inzwischen fest.

Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, wird der Feuerbachpark am Montag, 15. Juni, und die Hess-Anlage am Mittwoch, 17. Juni, offiziell wiedereröffnet. Die Termine liegen damit rund ein Jahr nach Baubeginn und passen laut Stadt zum bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“. 90 Prozent der Gesamtkosten von rund 3 Millionen erhält die Stadt über Städtebau-Zuschüsse.

Womöglich können die Schutzzäune in einzelnen Bereich auch schon vor der Eröffnungsfeier entfernt werden, so Stadt-Sprecherin Anke Illg: „Für beide Anlagen ist vorgesehen, die Spielplätze bis Ende Mai der Tüv-Prüfung zu unterziehen. Nach erfolgreicher Abnahme können die Anlagen freigegeben werden.“ In den beiden Grünanlagen in Speyer-Süd haben zuletzt wesentliche Arbeiten begonnen oder sind schon abgeschlossen worden. Illg: „Dazu zählen die Montage der neuen Spielgeräte, der Einbau der wassergebundenen Wegedecken, vegetationstechnische Maßnahmen wie Pflanzungen und Rasenansaaten sowie Farbasphaltarbeiten an den Rampenbereichen der Parkeingänge.“ Im Feuerbachpark stehen auch schon – noch verpackte – neue Bänke.

In der Melchior-Hess-Anlage stehe noch die vollständige Auspflasterung und Verfugung des Wasserspielplatzes aus. Der Endspurt habe aber schon begonnen. Eine Einschränkung gibt es noch hinsichtlich der künftigen Nutzung: Abhängig vom Vegetationsanwuchs sei es möglich, dass im Feuerbachpark auch nach der Eröffnung einzelne Rasenflächen vorübergehend gesperrt bleiben.