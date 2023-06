Am Mittwoch, 28. Juni, informiert das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in der Innenstadt im Aktionsbus der Aufklärungsinitiative „Herzenssache Lebenszeit“ über Schlaganfall und Diabetes. Von 10 bis 16 Uhr parkt der rote Doppeldecker auf der Maximilianstraße in Höhe des Bürgerbüros. Wie das „Diak“ mitteilt, hat Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU) die Schirmherrschaft für den Aktionstag in der Domstadt übernommen. Ärzte und weitere Fachleute des Diak sowie niedergelassene Neurologen stehen Rede und Antwort. Auch die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland sowie die Herzstiftung und die Aphasiker-Selbsthilfegruppe sind als Ansprechpartner vor Ort. Angeboten werden zudem Messungen des Blutdrucks sowie des Blutzucker- und des Cholesterinspiegels. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems gehören hierzulande zu den häufigsten Todesursachen. Diabetes wiederum hängt eng mit Erkrankungen der Blutgefäße beispielsweise im Herzen oder im Gehirn zusammen. „Daher ist es besonders wichtig, Menschen mit Diabetesrisiko aufzuklären, damit sie mit ihrem Hausarzt über wirksame Vorsorge- und Behandlungsmaßnahmen sprechen und die Frühsymptome von Herzinfarkt und Schlaganfall kennen“, so Birgit Härtle, Projektleiterin der Aufklärungskampagne, die von Mai bis Oktober in rund 100 deutschen Städten Station macht.