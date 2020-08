[Aktualisiert, 13 Uhr]: Für Anschlagsängste und Verkehrsbeeinträchtigungen hat am Donnerstagmorgen ein Großeinsatz der Polizei in der Wormser Landstraße in Speyer gesorgt. Die Einsatzkräfte waren gegen 8.30 Uhr über den Fund eines herrenlosen Koffers im Bereich der dortigen Jet-Tankstelle informiert worden. Straße, Rad- und Gehwege wurden zwischen den Einmündungen Am Rabensteiner Weg und dem Alten Postweg abgesperrt, der Verkehr umgeleitet. Technische Sondereinheiten mit Spezialgerät kamen vor Ort und konnten nach einer Untersuchung des Fundstücks Entwarnung geben. Obwohl nach einer ersten Untersuchung zunächst von Bekleidungsstücken als Inhalt des Koffers ausgegangen wurde, war laut Polizei nach dem Öffnen festzustellen, dass dieser leer war. „Derzeit ist nicht bekannt, wer den roten Reisekoffer im Randbereich des Tankstellengeländes abgestellt hat“, so die Ermittler, die gegen 10.15 Uhr die Absperrung aufgehoben haben. Sie sind für Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de erreichbar.