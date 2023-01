Ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Montagabend in der Waldseer Straße in Speyer-Nord: „Hahn gefunden, Besitzer gesucht“, überschreiben die Beamten ihren Bericht. Eine Streifenbesatzung hatte demnach gegen 20.55 Uhr einen herrenlosen Hahn festgestellt. Er sei von den Findern schon einem Mann übergeben gewesen, der Federvieh hält – in der Annahme, er gehöre ihm. Das sei aber nicht der Fall gewesen. Das echte Herrchen oder Frauchen des Hahns werde noch gesucht – und so wartet dieser nach Vermittlung der Polizei vorübergehend in den „artgerechten Unterbringungsmöglichkeiten“ des anderen Mannes auf den erlösenden Anruf. „Personen, denen ein entlaufener Hahn bekannt ist“, könnten sich bei den Beamten unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden.