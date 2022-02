Die Meisterschaft in der Ersten Hallenhockey-Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar ist entschieden. Der HTC Neunkirchen steigt auf. Mit einem Sieg gegen den TFC Ludwigshafen II will der HC Speyer am Sonntag (11 Uhr) in der heimischen Sporthalle Nord zumindest die Vizemeisterschaft sichern.

Nach der 1:5-Heimniederlage gegen den Meister am vergangenen Wochenende sei die Mannschaft schon etwas geknickt gewesen, räumte HC-Betreuer André Schehl ein. Doch auf das Lokalderby freue sich das Team. Obwohl keine Titelchance mehr besteht, fordert er von der Mannschaft eine ähnlich konzentrierte Leistung wie zuletzt gegen Neunkirchen. Der Partie sieht er optimistisch entgegen: „Wenn wir unsere Leistung abrufen, sollten wir gewinnen.“ Schehl geht davon aus, dass eine „echte zweite TFC-Mannschaft“ auflaufen wird, da alle Akteure nicht aushelfen können.

Im Feld Tabellenführer

Auch das Punktekonto stempelt Speyer zum klaren Favoriten. Denn Ludwigshafen erreichte bisher sieben Zähler aus sieben Partien. Speyer dagegen holte 15 Punkte. Nur gegen Oberliga-Aufsteiger Neunkirchen hat der HC zweimal verloren. „Und dabei soll es auch bleiben“, lautet die Vorgabe des HC-Betreuers für die noch ausstehenden drei Begegnungen.

In den bisherigen Zusammentreffen lieferten sich beide Teams meistens umkämpfte Duelle mit unterschiedlichen Ergebnissen, weiß Schehl: „Oft mit dem besseren Ende für uns.“ Nun gehe es nur noch ums Prestige und ein engagiertes Auftreten, um mit gutem Gefühl die Feldrunde anzugehen und den Oberliga-Aufstieg in trockene Tücher zu bringen. Ohne Verlustpunkt führt Speyer nach der Hinrunde das Tableau an.

Voraussichtlich kann Schehl mit Ausnahme von Julian Hohlweg den kompletten Kader gegen den TFC aufbieten.