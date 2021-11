In der Heiliggeistkirche ist beim Zimmertheaters am Mittwoch, 24. November, ab 20 Uhr Herings Kultureller Salon. Obwohl „Eintritt frei – Hut steht dabei“ ist, wird eine Reservierung notwendig. Am 28. November um 15 Uhr heißt es beim Zimmertheater dann „Weihnachten überall“. Europäische Weihnachtslieder werden in einem Konzert vorgestellt. In den Weihnachtsliedern entdeckt man interessante Sitten und Bräuche aus Polen, Italien, Schweden, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Holland, England, Tschechien und anderen. Mit dabei sind Olga Inietzkaja (Klavier), Christoph Stadtler (Gitarre), Barbara Weiß ( Gesang), die zehnjährige Paula Schlosser (Gesang und Flöte) und Karl Kemmerer (Gesang, Drehleier, Gitarre und diverse historische Instrumente). Tickets kosten 18 Euro (ermäßigt zwölf Euro). Am 26. und 27. November wird dann vom Zimmertheater jeweils um 20 Uhr das Stück „Blackbird“ gespielt. Reservierung für den Salon sowie Karten für das Konzert und das Schauspiel im Spei’rer Buchladen, 06232 72018, unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder direkt über die Homepage zimmertheater-speyer.de.