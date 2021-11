Weil er beim Abbiegen von der Herdstraße in die Steingasse driftete und dabei die Reifen quietschen und den Motor seines BMW aufheulen ließ, wurde am Sonntag um 16.45 Uhr gegen einen 24-jährigen Römerberger ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Das teilte die Speyerer Polizeiinspektion mit. Unter Driften versteht man das bewusst eingeleitete Übersteuern eines Autos. Das Fahrzeugheck bricht in der Kurve aus, der Pkw wird durch Gegensteuern dennoch in der Spur gehalten. Die Polizei warnt vor Kontrollverlust und zu hohen Geschwindigkeiten beim Driften. Dies könne lebensgefährlich sein. In vielen Fällen komme es dabei zu Unfällen. Wer im öffentlichen Straßenraum absichtlich driftet, für den kann es je nach Verkehrsverstoß und Ausgang des Manövers unterschiedliche Folgen haben. Neben Bußgeldern, ist laut Polizei auch der Verlust des Führerscheins möglich. Sollten Straftatbestände erfüllt sein, drohen Geld- bis hin zu Haftstrafen.