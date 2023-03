Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

108 Erst- bis Achtklässler gehen in den Ferien eine Woche lang täglich drei Stunden in die „Herbstschule“. Damit führt das Landesbildungsministerium das Sommerschul-Programm fort, mit dem Kinder Lücken schließen konnten, die in der monatelangen Pandemie-bedingten Unterrichtszwangspause entstanden sind.

„Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 8 haben großen Nachholbedarf“, erklärt Meik Miller, städtischer Leiter der Abteilung Schule und Sport. „Die Stadt