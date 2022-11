Zu sieben Körperverletzungen kamen unter anderem 13 Platzverweise und fünf Eigentumsdelikte. Die Polizeiinspektion Speyer hat am Donnerstag dennoch eine positive Bilanz der Herbstmesse vom 21. bis 31. Oktober gezogen.

Die Überfälle im Umfeld des Jahrmarkts auf dem Festplatz hatten schon in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Eine Gruppe von Jugendlichen oder Heranwachsenden soll für mehrere Raub- und Bedrohungsdelikte verantwortlich sein. Deren Mitglieder seien weiterhin unbekannt, so die Beamten.

In der Gesamtbetrachtung habe die umfangreiche Polizeipräsenz gefruchtet, so das Urteil in einer Pressemitteilung: „Bei sehr gutem Besucheraufkommen, vor allem in den Abendstunden, kann insgesamt ein überwiegend ruhiger Festverlauf attestiert werden.“ Schlägereien seien überwiegend auf Alkoholisierung der Beteiligten zurückzuführen gewesen. „In einem Fall wurde ein mitgeführtes Tierabwehrspray eingesetzt“, so die Beamten.

Randalierer gestoppt

Sie berichten auch von drei Fällen, in denen sie bei einem Streit eingeschritten seien und zwei weiteren Randalierern, die sie von möglichen Straftaten abgehalten hätten. Im Zusammenhang mit der Messe seien zudem fünf Diebstähle erfasst worden, darunter ein Diebstahl eines E-Scooters und drei vollendete Fahrraddiebstähle. Zwei Diebstähle seien im Versuchsstadium vereitelt und drei Verdächtige ermittelt worden. Hinweise oder Meldungen von Straftaten sind weiterhin möglich: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de oder an www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.