575 Euro an Spendengeldern sind mit der „Historischen Führung durch die Speyerer Messe- & Marktgeschichte“ bei der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Herbstmesse eingenommen worden. Wie die Stadt mitteilt, erbrachten insgesamt 46 Teilnehmer der Führung durch Frank Seidel alias Stauferkaiser Friedrich II. durch Kartenkauf und Spenden diesen Erlös. Die 575 Euro werden von dem Gästeführer sowie dem Schaustellerverband Speyer an die Speyerer Tafel gespendet. Frank Seidel bedankt sich bei den Spendern sowie dem Schaustellerverband für die großzügige Verköstigung nach der Führung auf der Herbstmesse. Er verspricht laut städtischer Mitteilung: „Der Kaiser kommt zur Speyerer Frühjahrsmesse 2023 wieder zurück in die Stadt.“