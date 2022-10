Wenngleich der Verlauf des Eröffnungsabends der Herbstmesse durch die Polizei insgesamt als ruhig und friedlich beschrieben wurde, ist es dort am Freitagabend zu zwei Körperverletzungsdelikten gekommen. Gegen 19.30 Uhr schlugen sich demnach zwei junge Männer aus Speyer auf dem Festplatz. Der 18-jährige Hauptaggressor hatte mit seiner Freundin einen verbalen Streit, den der gleichaltrige Messebesucher schlichten wollte. Die Einmischung störte den Täter, der laut Polizei 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte, weshalb er den Schlichter (1,2 Promille) mit Schlägen angriff. Dieser wehrte sich und brachte den Angreifer zu Boden. Beide wurden leicht verletzt. Wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden Strafanzeigen aufgenommen. Gegen 20 Uhr kam es im Bereich des Haupteingangs der

16-jährige Frauen schlagen sich

Messe nahe der Klipfelsau zu einem verbalen Streit zwischen zwei 16 Jahre alten Frauen aus Speyer, der in gegenseitigen Beleidigungen und Schlägen mündete. Beide Heranwachsende wurden dabei leicht verletzt und durch die Polizeibeamten im Anschluss an die Aufnahme der wechselseitigen Körperverletzung und Beleidigung – wie schon zuvor die beiden 18-Jährigen – von der Herbstmesse verwiesen. Alkoholkonsum konnte nur bei einer der beiden jungen Frauen mit 0,95 Promille festgestellt werden, so die Polizei. Am Samstag gab es auf der Messe eine Körperverletzung einer 20-Jährigen an einem 22-Jährigen. Nachdem der Mann die Frau beleidigt habe, wie sie sagte, schlug sie ihn ins Gesicht, so ein Polizeisprecher auf Anfrage.