Weltliche und kirchliche Ansichten unter einen Hut zu bringen, ist manchmal schwierig. Vor allem dann, wenn ein Feiertag wie Allerheiligen mitten in den Betrieb der am Sonntag zu Ende gehenden Herbstmesse fällt. In den vergangenen Jahren blieben die Geschäfte geschlossen. 2024 hat es einen Kompromiss gegeben, der für eine besondere Atmosphäre sorgte.

Still ruht der See beziehungsweise in dem Fall der Festplatz am zurückliegenden Feiertags-Freitag. Keine Musik, kein Rauschen der Fahrgeschäfte, kein