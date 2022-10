Die 775. Herbstmesse wurde am Freitagabend zu den Klängen des Fanfarenzugs Rot-Weiß eröffnet. Kim Friederich, Mitarbeiterin im Fachbereich der Messen und Märkte, stach das Fassbier an – natürlich unter Anleitung von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Sie lobte das besondere Rahmenprogramm, das Genuss und Fahrspaß in den kommenden Tagen ergänzt. „Hightech trifft Nostalgie“, fasste der Vorsitzende des Schaustellerverbandes, Alexander Lemke, zusammen. „Wir hatten eine sehr gute Saison“, berichtete er auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Auf allen Plätzen seien die Geschäfte besser als gewohnt gelaufen. Der Festplatz zur Herbstmesse in Speyer sei von Marktmeisterin Heidi Jester „genial geplant“. Für die Weinprobe auf dem Riesenrad am Montag, 31. Oktober, 18 Uhr, gibt es noch Karten; Bestellung per E-Mail an veranstaltungen@stadt-speyer.de.