Es sind die ersten Herbstferien für das neue „Media-Tor“ der Medienanstalt Rheinland-Pfalz in der Maximilianstraße 8 in Speyer. Somit ist auch sein Herbstferien-Programm für verschiedene Altersklassen eine Neuerung in der Domstadt.

Angekündigt, sind „bunte Angebote“ für Kinder und Jugendliche, aber auch einen speziellen Termin für Senioren hat der „Ort der medialen Teilhabe“ in sein Programm aufgenommen. Eine Besonderheit ist der Ferienkurs „Dein Trailer zu deiner Stadt“ (18. und 19. Oktober, 10 bis 14.30 Uhr). Ziel: in Kleingruppen die Stadt und ihre Menschen kennenzulernen. Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren haben dabei die Möglichkeit, einen eigenen Trailer mit der App iMovie zu erstellen, der Werbung für Speyer und seine Bewohner sein soll. Auch die App Snapseed kommt laut Ankündigung zum Einsatz. Die dafür benötigte Technik werde gestellt.

Einen Videoworkshop für Neun- bis Zwölfjährige gibt es am 20. und 21. Oktober, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Gelehrt werde die richtige Kameratechnik, um kurze Videoclips zu produzieren. „Die Kinder stehen dabei sowohl vor als auch hinter der Kamera und probieren sich am Schnittplatz aus.“

Textilien als Thema

„Plotten für Einsteiger*innen“ ist ein Angebot am Dienstag, 25. Oktober, 18 bis 20 Uhr, überschrieben, bei dem es um das Bedrucken von Textilien geht. „Ein kleiner Plotter und ein Laptop reichen aus, um Mode zu designen“, wirbt das Media-Tor. Hier würden die Geräte ebenso wie Taschen und Turnbeutel zum Bedrucken zur Verfügung gestellt. Um Textilien geht es auch bei einem Kurs, der am Donnerstag, 27. Oktober, 10 bis 13 Uhr, in die Grundtechniken des Nähens einführt. Hier werden bis zu vier Teilnehmer intensiv geschult, die – sofern vorhanden – auch eigene Nähmaschinen mitbringen können.

Eine „Offene Werkstatt: 3D-Druck, Plotten und 30W Lasercutting“ ist für denselben Tag, 16 bis 20 Uhr, im Angebot. Hierbei könnten Interessierte – idealerweise mit Vorerfahrungen – unterschiedliche technische Geräte vor Ort ausprobieren und für eigene Projekte nutzen. Die Veranstaltung für Senioren ist am Freitag, 28. Oktober, die „Smartphone-Sprechstunde“ von 10 bis 13 Uhr, bei der ehrenamtliche Digitalbotschafter beraten.

Anmeldung online

Das Ferienprogramm passe gut ins Konzept des Media-Tors, unterstreicht die Medienanstalt. In der gemeinsam mit der Stadt Speyer und weiteren lokalen Partnern betriebenen Einrichtung gehe es schließlich um die Idee eines Begegnungsorts der medialen Teilhabe. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten für die zwischen 5 und 20 Euro kostenden Kurse: www.mediator-speyer.de.