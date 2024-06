Das Speyerer Trinkwasser ist die anstehenden Investitionen wert.

Um das benötigte Grundwasser aus dem Speyerer Untergrund zu holen, werden immer mehr Brunnen nötig: Die Fördermenge wird zwar nicht erhöht, die Anzahl der Stellen, an denen in die Tiefe gebohrt wird, muss jedoch – in Nord wie Süd – steigen. Das hat damit zu tun, dass einzelne Grundwasserleiter auch infolge zunehmender Hitze und Trockenheit an Potenzial verlieren. Wenn die Entnahme dann mit mehr Brunnen in die Breite geht, bleiben die Auswirkungen der Förderung gering. Auf lange Sicht soll diese nachhaltig sein und nicht mehr Wasser gefördert werden, als sich neu bildet.

In Speyer-Süd sind die Herausforderungen besonders hoch – unter anderem wegen der nahen Deponie. Dass die Stadtwerke dort investieren, ist daher ein gutes Zeichen für die Trinkwasser-Zukunft.