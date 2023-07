Michael Weißenburg kennt die Tücken eigener Fehleinschätzungen. Die können beim Geschicklichkeitsfahren Punkte kosten. Mehr als 30 Angehörige von Pfälzer Feuerwehren stellen sich am Samstag in der Feuerwache kniffligen Aufgaben, für die Weitsicht und Feingefühl vonnöten sind. Ein Holzgestell bringt die Teilnehmer dabei besonders ins Schwitzen.

Das Gelände der Feuerwache in der Industriestraße ist am Samstag zur Teststrecke umfunktioniert. An acht Stationen müssen Feuerwehrfrauen und -männer aus neun Landkreisen zeigen, wer die besten hinterm Steuer sind. „Das ist der Vorentscheid zum Regionalwettbewerb“, sagt Weißenburg der RHEINPFALZ. Von Ludwigshafen bis Wörth reicht das Einzugsgebiet heute. Aus Speyer sind gut eine Handvoll Kameraden dabei. „Die meisten kommen im Prinzip jedes Jahr“, sagt Weißenburg.

Um was dreht es sich eigentlich? „Im Prinzip ist das ein Wettkampf, in dem es um das richtige Handling der Fahrzeuge geht“, fasst der Prüfer zusammen, der beim Vorentscheid selbst als Prüfling antritt. Klingt einfach. Ist es aber nicht. Die Schlauchbrücke, als erstes Hindernis auf dem Hof aufgebaut, nehmen die Fahrer noch souverän. Wenige Meter weiter trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Fahrspur – hinten 20 Zentimeter, vorne nur fünf Zentimeter breiter als das Einsatzfahrzeug – verlangt volle Konzentration, insbesondere in der scharfen Kurve.

Aufgabe: ein fremdes Fahrzeug einschätzen

„Die Herausforderung für alle ist, in einem fremden Fahrzeug zu fahren. Sie sollen es so gut als möglich bei vorgegebenen Verhältnissen einschätzen“, betont Weißenburg. Wieder so ein einfacher Hinweis, der in der Praxis ganz schön schwer ist. Touché! Eine Teilnehmerin hat mit dem rechten Kotflügel des Wagens die stabilen Hütchen gestreift, die als Markierung dienen.

Die Königsdisziplin kommt allerdings erst danach: möglichst nah zwischen zwei Fahrspuren an ein Holzgestell heranfahren. „Jeder Zentimeter zählt“, sagt Weißenburg. Klar, denn pro Zentimeter Entfernung zur Stellage gibt’s einen Punkt Abzug. Die junge Dame ist mindestens einen halben Meter entfernt – das macht sich deutlich bemerkbar im Ergebnis.

Die meisten gehen auf Nummer sicher

Die meisten halten tatsächlich lieber mehr als weniger Abstand zum Hindernis. Einer der Fahrer ist zielstrebiger. Ihn trennen nur gut zehn Zentimeter vom Brett. Auch das Rückwärtseinparken – laut Weißenburg ebenfalls eine Hürde für die meisten – klappt bei ihm bestens.

Maximal dreieinhalb Minuten dürfen die Teilnehmer im kleinen Fahrzeug für den Parcours brauchen. 4,5 Minuten sind es im großen Einsatzfahrzeug, in dem 14 Fahrer auf die Strecke gehen.

Während die Geschicklichkeitsfahrer in den Kabinen schwitzen, tut es die Jugendfeuerwehr zeitgleich am Grill. Auf dem Parkplatz von Edeka Stiegler braten die jungen Nachwuchshelfer mit Jugendfeuerwehrwart Moritz Zacher Würste zugunsten des Ahrtals. Auf den Tag genau vor einem Jahr ist die Speyerer Wehr zur Unterstützung an die Ahr ausgerückt. Mit den Einnahmen aus dem Benefizgrillen – laut Zacher ein vierstelliger Betrag – soll die Aufbauhilfe nach der dortigen Flutkatastrophe unterstützt werden.