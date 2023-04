Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf besondere Weise einem Teil des Speyerer Lebens vergangener Zeiten nahe kommt der südpfälzische Schriftsteller, Volkskundler, Sozial- und Kulturwissenschaftler Helmut Seebach in seinem neuesten Werk . Das 272-seitige Buch „Rhein“ sei der fünfte und vorläufig letzte Band seiner Buchreihe „Altes Handwerk und Gewerbe in der Pfalz“ sagte er bei der Vorstellung in einem Großzelt am Brückenhaus-Museum des Schiffbauer-, Schiffer- und Fischervereins.

Zum Teil auch in Bildern vorgestellt und besprochen wird das auch Speyer und seine Fischervorstadt Hasenpfuhl prägende traditionsreiche Gewerbe der Fischer (Störe,