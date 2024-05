Helmut Meier bereitet Speisen für Sportler des Judosportvereins und für den Freundeskreis Speyer-Ruanda zu.

Herr Meier, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich bekoche die Bundesligateams sowie den Freundeskreis des Judosportvereins, Kindergruppen und unsere Inklusionsgruppe. Und ich habe Judoka aus Ruanda bekocht. Eines muss ich vorwegsagen: Zu den stillen Helden gehören vier Personen: Gül, Edda, Leila. Wir sind eine Kombination aus türkisch, deutsch und georgisch.

Was ist das Schwierigste an Ihrem Ehrenamt?

An alle Wünsche und Allergien zu denken: keine Nüsse, keine Ananas, vegetarisch und Nudeln ohne Soße für unsere Kleinen.

Was war ein kurioses Erlebnis?

Ich habe mit den starken Mädchen gekocht. Der Essensplan stand und jeder war zufrieden. Bei der Umsetzung wurde ich von zwei Mädchen belehrt, was ich alles falsch mache. Sie machten gerade in einer Küche ein Praktikum. Also musste ich erst erklären, warum ich das so und nicht wie in einer großen Küche mache. Als alles geklärt war und wir nach dem Kochen beim gemeinsamen Essen zusammensaßen, wurde unser Alles für sehr gut befunden. Die Aussage: Ich könnte ja eigentlich regelmäßig für sie kochen.

Warum machen Sie es gerne?

Kochen ist mein Hobby. Ich koche gerne – und einige meinen, auch gut. Es ist für mich keine Arbeit. Wir habe in unserem Team immer viel Spaß, auch wenn es mal stressig wird.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Alle schätzen das, was wir machen sehr. Viele unserer Kämpfer kommen erst in die Küche und sagen „Hallo“, bevor sie auf die Matte gehen. Ich finde es immer erstaunlich, wenn neue Kämpfer zu uns kommen und sie bereits meinen Namen kennen.

Würden Sie gerne mal einen Tag mit Ihrem Vorsitzenden tauschen?

Nein, das wäre mir viel zu stressig. Da koche ich dann doch lieber für 80 Personen.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Ich unterstütze unseren Judosportverein mit dem, was ich gut kann. Ich lerne von unseren anderen Helfern. Wir kochen Gerichte aus deren Heimat. Sie zeigen mir, wie die unterschiedlichen Gewürze eingesetzt werden.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger?

Nimm dich nicht so wichtig. Geh’ auf die Menschen zu. Jeder hat eine Idee. Du kannst nur in der Gruppe bestehen. Nimm jeden so an, wie er ist. Der Satz, der am häufigsten fällt, wenn wir kochen: Muss ich was probieren? Wie hast du das gemacht? Ich glaube, das heißt: reger Austausch.

Zur Person

Helmut Meier, 67 Jahre, Hotelkaufmann, ist seit 15 Jahren ehrenamtlich beim Judosportverein tätig. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seinen vier Enkeln, er kocht und fährt Rad. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.