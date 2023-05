Die Büste des Altkanzlers Helmut Kohl im Speyerer Domgarten erstrahlt wieder im gewohnten Glanz. Unbekannte hatten das bronzene Abbild des Ehrenbürgers Europas sowie Teile des Sandstein-Sockels am Wochenende mit einer braunen Substanz beschmiert, die Polizei ging in einer ersten Einschätzung von Tierkot aus. Die Hintergründe der unappetitlichen Attacke auf die Büste des Pfälzer Staatsmanns, der im Speyerer Adenauerpark seine letzte Ruhe gefunden hat, sind laut Polizei unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, möglicherweise werde auch der Staatsschutz eingeschaltet. Das 50.000 Euro teure Standbild war am 3. April vergangenen Jahres eingeweiht worden. Gestiftet hatte es die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer, finanziert wurde es laut Stiftung mit einer „zweckgebundenen“ Spende, wie Stifungsgeschäftsführer Roman Nitsch auf Anfrage sagte. Wem die Büste gehört, ist nicht abschließend geklärt. Laut Nitsch steht sie zwar auf dem Grundstück des Domkapitels und ist fest mit dem Untergrund verbunden. „Aber wir haben nie endgültig festgelegt, wer nun der Eigentümer ist“, so Nitsch. Er gehe davon aus, dass die Büste mit der Übergabe Eigentum des Domkapitels geworden sei. Gesäubert worden sei sie von Mitarbeitern der Stadtreinigung. Die Verunreinigung war am Sonntagmittag gemeldet worden.