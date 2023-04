Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

170 Erst- bis Achtklässler haben in den vergangenen zwei Wochen in der Stadt die Schulbank gedrückt. Die vom Land initiierte „Sommerschule“ konnten Schüler jeweils eine Woche lang drei Stunden täglich in der Berufsbildenden, Siedlungs- und Woogbachschule besuchen. Zwei angehende Lehrerinnen und eine Großmutter berichten.

„In der ersten Woche sind wir mit den Erstklässlern sehr gut vorangekommen“, sagt Julia Rittirsch. Grundschüler der Woogbach-, Salier-, Zeppelin- und Klosterschule