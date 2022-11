Im Ortsverband (OV) Speyer des Deutschen Kinderschutzbundes haben vergangenes Jahr mehr als 50 aktive Ehrenamtliche über 2000 Arbeitsstunden geleistet. Im laufenden Jahr wird diese Zahl steigen, denn es gibt mehr Lernpaten und auch die Backstube wird wieder arbeiten, weshalb es wohl fast 100 Ehrenamtliche sein werden, wie Kassenwartin Christa David-Walde mitteilt.

Die Backstube ist vom 22. November bis zum 22. Dezember wochentags jeweils von 15 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Jeweils zwei bis drei Ehrenamtliche backen in Schichten von zwei oder zweieinhalb Stunden mit Kindern im Alter ab vier Jahren. Wer daran mitwirken möchte, der kann sich informieren beziehungsweise anmelden per E-Mail an kinderbackstube@kinderschutzbund-speyer.de oder bei Sylvia Berghaus, Telefon 06232 43503.

Mehr Mitglieder

Nach einem Tätigkeitsbericht und der Entlastung des Vorstands wurde bei der Mitgliederversammlung die von der Führungsriege erarbeitete neue Satzung für den OV einstimmig verabschiedet, teilt David-Wadle mit. Zum 2020 auf drei Jahre gewählten Vorstand zählen: Vorsitzende Christel Koch, stellvertretender Vorsitzender Hartmut Loos, Kassenwartin Christa David-Wadle, Schriftführerin Gabriele Weindel-Güdemann, die Beisitzerinnen Sylvia Berghaus (zuständig für die Backstube), Sonja Döhring (Mitgliederpflege), Agnes Göring und Friedburg Schackert (Lernpaten) und Martina Schall (Kinder- und Jugendtelefon). Vergangenes Jahr hatte der OV 148 Mitglieder, derzeit sind es 155.