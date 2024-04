Die Speyerer Tafel ermöglicht es Bedürftigen, günstig Lebensmittel zu erhalten. Die „Kindertafel“ verfolgt ähnlich gute Zwecke mit einem etwas anderen Konzept: Junge Speyerer sollen praktisch lernen – vor allem über gesunde Ernährung. Nach mehrjähriger Pause werden jetzt für einen Neustart ehrenamtliche Helfer gesucht.

2018 hat das Speyerer Rote Kreuz (DRK) die Kindertafel für Kinder bedürftiger Familien ins Leben gerufen. Nach Jahren, in denen das Angebot unter anderem Corona-bedingt geruht hat, nehmen DRK und Dompfarrei Pax Christi gemeinsam mit Lebensmittelretter Andreas Steyer einen neuen Anlauf. Im September soll das Projekt im Gemeindezentrum St. Hedwig in Speyer-West starten.

Mit Alina Reichert ist die Kindertafel-Leiterin bereits gefunden. „Kinder liegen mir mehr am Herzen als Akten“, erklärt die gelernte Bürokauffrau ihren beruflichen Schritt in den sozialen Bereich. Maximal zwölf Kinder im Grundschulalter sollen dienstags und mittwochs zwischen 13 und 17 Uhr im ehemaligen Jugendraum des Gemeindezentrums St. Hedwig in der der Heinrich-Heine-Straße 8 ihre Lese- und Sprachkompetenzen sowie Kreativität erweitern, gesunden Umgang mit Lebensmitteln beim Kochen nach Anleitung erlernen und gemeinsame Mahlzeiten genießen, erläutert Reichert das Konzept. Lehrer wählen die Kinder demnach auf der Grundlage ihrer Bedürftigkeit aus, das Angebot ist für Teilnehmer kostenlos.

Auf Spenden angewiesen

„Um die Kindertafel erfolgreich und regelmäßig zu organisieren, sind wir auf Spenden angewiesen“, verdeutlicht DRK-Präsident Maurice Main. Die „Gitarristas“ haben bereits vergangenen Oktober mit ihrem Benefizkonzert zum 15-jährigen Bestehen in der Kirche St. Bernhard rund 4000 Euro für die Kindertafel eingespielt.

Derzeit werden nach Auskunft von Pastoralreferent Markus Lamm die strukturellen und praktischen Voraussetzungen geschaffen. Die Speyerer Firma Gauweiler spendiert demnach einen neuen Fußboden im ehemaligen Jugendraum, der Dudenhofener Malerbetrieb Markus Limmer streicht Decken und Wände kostenlos. Vermieter für die Kindertafel ist die Wohnbaugesellschaft Gewo.

Spätestens Ende September soll es mit einem großen Fest losgehen, kündigt Lamm an. Bis dahin müssen Ehrenamtliche gefunden sein, die bereit sind, Kinder nach den Sommerferien in Sachen Bildung, Sprache, Lebensmittelkunde, Ernährung sowie Gemeinschaft am Herd zu unterstützen. „Die positive Resonanz ist großartig“, lautet Maurice Mains erste Bilanz.

Kontakt

E-Mail: A.Reichert@drk-speyer.de