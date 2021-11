Am Freitagnachmittag gerieten laut Polizei ein 21-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau aus Speyer in der Auestraße in Streit. Als ein unbeteiligter Passant den Streit schlichten wollte, zückte der junge Mann ein Klappmesser und bedrohte den gleichaltrigen Passanten. Anschließend flüchtete der Täter. Die alarmierte Polizei konnte ihn jedoch identifizieren und stellen. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der helfende Passant, ebenfalls aus Speyer, sowie die junge Frau blieben unverletzt.