Glimpflich ausgegangen ist am frühen Sonntagmorgen ein Zusammenstoß zwischen dem Taxi eines 27-Jährigen und einer Papiermülltonne in der Heinkelstraße. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Tonne vermutlich aufgrund des starken Windes und mangelnder Sicherung auf die Fahrbahn geweht. Der Taxifahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden.