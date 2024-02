In Vorbereitung auf den geplanten Elektrobus-Ladepark in der Heinkelstraße kündigt die Stadtverwaltung für Donnerstag und Freitag Baumfällarbeiten an. Die Stadt wird demnach Ersatz pflanzen.

46 Bäume, darunter 30 Pappeln, acht Robinien, sechs Kirschbäume, eine Kastanie sowie eine Birke werden auf dem rund 12.600 Quadratmeter großen Areal entfernt, heißt es aus der Verwaltung. Das geschehe in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. Einschränkungen im Straßenverkehr seien während der Arbeiten an beiden Tagen nicht zu erwarten.

Auf dem Gelände in der Heinkelstraße planen die Verkehrsbetriebe Speyer einen Ladepark für Elektrobusse. Neben der Ladeinfrastruktur sollen laut Verwaltungsmitteilung außerdem Stellplätze für Autos sowie Umkleide- und Aufenthaltsräume inklusive einer WC-Anlage für das Fahrpersonal bereitgestellt werden.

116 Ersatzpflanzungen

Die Fällung der wild gewachsenen Bäume sei eine Ausnahme von den Schutzbestimmungen in der städtischen Baumschutzsatzung, weshalb die Stadt für ökologischen Ausgleich sorgen müsse. Demnach sind 116 „Ersatzpflanzungen“ auf dem Gelände des künftigen Elektroladeparks „sowie ersatzweise im Speyerer Stadtgebiet geplant“. Vorgesehen seien Ahorn, Kastanie, Eiche, Linde, Walnuss und Traubenkirsche.

„Der Erhalt von ausgewachsenen Bäumen ist wichtig und sollte stets eine hohe Priorität haben – nicht zuletzt im Sinne eines ausgewogenen Stadtklimas und einer ausgeprägten Stadtökologie“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Bei Entscheidungen über Baumaßnahmen gehe die Stadtverwaltung daher mit Augenmaß vor. „Mitunter ist es aber unumgänglich, dass nicht alle Bäume bestehen bleiben können“, so die OB, die auf den geplanten Elektrobus-Ladepark verweist.

Das gesamte Linienbündel der Stadtbusse soll künftig mit Elektrobussen betrieben werden. Damit wolle die Stadt „langfristig unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten“, so Seiler. Dementsprechend notwendig sei es, eine umfangreiche und leistungsfähige Elektrobus-Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet Speyer bereitzustellen, heißt es aus der Verwaltung.