55 Kinder starten beim Heiner-Sprau-Gedächtnisturnier. Korbinian ist ein souveräner Moderator. Warum alle Medaillengewinner sind.

Ein Hauch von Olympia liegt über dem Judomaxx, als 55 Kinder in ihren weißen Anzügen auf der Kampffläche einziehen. Zum zehnten Mal jährt sich das Heiner-Sprau-Gedächtnisturnier, das dem Nachwuchs die Chance gibt, sich in vertrauter Atmosphäre Wettkampferfahrung anzueignen.

„Für die meisten ist es das allererste Turnier“, macht die Stellvertretende Vorsitzende des Judosportvereins, Mira Hofmann, deutlich. Die Veranstaltung sei ein gutes Instrument, um trotz eventueller Niederlagen die Lust am Sport hoch zu halten. „Wenn die Kinder beim ersten Mal auswärts fahren und dort verlieren würden, würden sie nie wieder auf eine Matte gehen“, merkt sie an.

JSV bereitet vor

Das eigene Turnier verhindere das. Vier Kämpfe bestreitet jedes Kind. Die Anzahl motiviere jeden einzelnen Sportler. Zwischen sechs und acht Jahre alt zählen die jungen Judoka. Maximal gelb-orangene Gürtel tragen sie. Obgleich es weniger um den Sieg, denn vielmehr und die Erfahrung und das Miteinander geht, weiß Hofmann: „Wir merken, dass alle sehr ehrgeizig sind.“

Wichtig ist ihrer Meinung nach der Lerneffekt. „Es gehört dazu zu erleben, dass man nicht immer gewinnen kann“, betont Hofmann. Auf das Turnier bereitete der JSV die Kinder daher nicht nur physisch, sondern auch psychisch vor. Das geschieht beim so genannten Randori einmal im Monat. Dieses wirft einen Blick auf mögliche Niederlagen und den Umgang damit sowie auf das Regelwerk, das beim Judo greift.

Korbinian hat’s drauf

„Die Kinder sollen sicher im Umgang damit werden“, unterstreicht Hofmann. Im Hintergrund begrüßt die Nachwuchs-Judoka derweil gerade Korbinian Schubert. Der Neunjährige, selbst begeisterter Judoka, formuliert deutlich im Beisein des Judotiger-Maskottchens, worum es auf der Matte geht.

„Im Judo geht es nicht nur ums Kämpfen, sondern um Respekt und Fairness“, stellt Korbinian heraus und macht den jungen Kämpfern Mut: „Wenn ihr nervös seid, denkt an unser Maskottchen. Tiger sind schnell, stark und klug.“ Hofmann spricht positiv über den Umgang der Kinder mit den Ergebnissen im Wettkampf und dem Miteinander.

„Alle sind sehr empathisch, trösten sich auch gegenseitig“, versichert sie. Wie groß die Ehrfurcht vor dem ersten Turnier ist, zeigt sich am Anmeldemodus. „Am Anfang liegen kaum Nennungen vor. Wir ermutigen immer, mitzumachen. Kurz vor dem Turnier laufen die Anmeldungen dann ein“, sagt Hofmann. Am Ende des Tages gab es nur Gewinner beim Heiner-Sprau-Gedächtnisturnier. Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gingen an die Kinder. Es dominierte jedoch vor allem der Stolz, über den eigenen Schatten und mit dem Gegner auf die Matte zu springen.