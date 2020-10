Ihren neuen Film „Wildherz - Auf der Reise zu mir selbst“, ihre dritte Arbeit für das Kino, zeigt die Speyerer Regisseurin Caro Lobig am 1. November um 17 Uhr im Theaterhaus in Speyer. Dafür hat das Filmteam sein Erscheinen vor Ort angekündigt. Die Dokumentation über die Abenteuer einer jungen Frau mit zwei Wildpferden läuft in rund 20 weiteren Kinos. Kinotickets gibt es unter http://www.theaterhaus-speyer.de.

Die RHEINPFALZ verlost zwei mal zwei Karten für den Sonntag. Einsendungen bis Donnerstag Abend an mailto: redspe@rheinpfalz.de